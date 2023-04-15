В Бурятии мужчине обвиняемому в теракте продлили арест

Осенью безработного мужчину обвинили в совершении террористического акта и заключили под стражу. Однако срок содержания под стражей истекает. Так как обвиняемый после содеянного скрылся с места преступления, следователь обеспокоен, что это может произойти вновь. Из-за чего обратился в суд с ходатайством о продлении срока содержания.

Суд согласился с доводами органа следствия. Срок содержания обвиняемого продлён до 17 июня 2023 года.





Фото: Номер один