Происшествия 15.04.2023 в 15:10

В Бурятии мужчине обвиняемому в теракте продлили арест

В октябре он поджог здание Myxopшибиpcкoгo военкомата
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Текст: Номер один
В Бурятии мужчине обвиняемому в теракте продлили арест

Осенью безработного мужчину обвинили в совершении террористического акта и заключили под стражу. Однако срок содержания под стражей истекает. Так как обвиняемый после содеянного скрылся с места преступления, следователь обеспокоен, что это может произойти вновь. Из-за чего обратился в суд с ходатайством о продлении срока содержания.

Суд согласился с доводами органа следствия. Срок содержания обвиняемого продлён до 17 июня 2023 года.


Фото: Номер один

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