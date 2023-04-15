Происшествия 15.04.2023 в 16:59

Житель Мухоршибирского района проведёт 8 лет в колонии строгого режима

За несколько часов до Нового Года он до смерти забил приятеля табуретом
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Текст: Номер один
Житель Мухоршибирского района проведёт 8 лет в колонии строгого режима

Ранее судимый приехал в село Мухоршибирь навестись приятеля. На дворе было 31 декабря. Вместе с товарищем они распивали алкоголь в течении всего дня, а позже поссорились. Во время драки обвиняемый избивал своего товарища деревянным табуретом по голове и другим частям тела. От многочисленных ударов 64-летний потерпевший скончался на месте. Убийца спрятал тело в кладовке и закидал сеном. Но уже 2 января сам явился в правоохранительные органы и сдался.

Собранные Мухоршибирским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Бурятия доказательства суд счел достаточными для вынесения приговора 58-летнему мужчине. Его признали виновным в убийстве. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.


Фото: Номер один

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