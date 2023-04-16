За махинации с правами водителю назначили 380 часов обязательных работ

Прокуратура Советского района г. Улан-Удэ поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя Новосибирской области Николая Иванова (имя, фамилия изменены).16 июля 2022, находясь в г. Улан-Удэ, Иванов управлял автомобилем в состоянии опьянения и был задержан сотрудниками ДПС УГИБДД МВД по РБ. Вскоре было установлено, что на основании постановления мирового судьи г. Новосибирска от 09.04.2015 Николай уже был привлечен к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения и ему назначено наказание в виде лишения права управления транспортными средствами. Однако наказание он не отбыл, поскольку свое водительское удостоверение он не сдавал. Следовательно, в соответствии со статьей 4.6 КоАП РФ считался лицом, привлеченным к административной ответственности.В связи с этим в отношении Иванова дознавателем УМВД России по г. Улан-Удэ возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264.1 УК РФ, которое расследовано и направлено в суд.В ходе судебного разбирательства подсудимый клялся, что ни в чем не виноват. Он представил суду доказательства того, что назначенное мировым судом административное наказание им отбыто, а водительское удостоверение им сдано еще в 2015 г.Государственный обвинитель проверил доказательства, представленные стороной защиты. В итоге выяснилось, что подсудимый, являясь гражданином Кыргызской Республики, в 2015 г. после задержания сотрудниками ГИБДД выехал в Кыргызскую Республику, где обратился в ГУОБДД МВД Кыргызской Республики с заявлением об утере водительского удостоверения. При этом фактически Т. водительское удостоверение не утратил. Взамен якобы утраченного, он получил новое водительское удостоверение. После возвращения в Россию подсудимый обманул сотрудников УГИБДД, выдав им уже недействительное водительское удостоверение.- На основании доказательств, представленных государственным обвинителем, Советским районным судом г. Улан-Удэ 23.03.2023 Николай Иванов признан виновным по части 1 статьи 264.1 УК РФ. Ему назначено наказание в виде 380 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами в 2 года. Приговор в законную силу не вступил, - прокомментировал старший помощник прокурора Советского района г. Улан-Удэ Буда Аюшиев.