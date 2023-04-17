В Улан-Удэ молодой водитель без прав сбил бабушку

ДТП произошло в субботу днем во дворе дома по ул. Тулаева в Улан-Удэ. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 18-летний водитель автомобиля «Тойота Креста», не имеющий прав, при движении задним ходом наехал на 75-летнюю женщину. Пенсионерка получила травмы и была госпитализирована.Еще один наезд на пешехода произошел вечером 16 апреля на ул. Коминтерна в селе Хойто-Бэе. Там 22-летний водитель автомобиля «Хино» сбил 57-летнюю женщину. В результате наезда пострадавшая получила травмы различной степени тяжести.Фото: ГИБДД Бурятии