Клещи покусали уже более 40 жителей Бурятии

На сегодняшний день уже 41 житель Бурятии обратился за медицинской помощью по поводу укусов клещей, сообщили в Управлении Роспотребнадзора. В связи с этим Главный санитарный врач Сергей Ханхареева выступил с обращением, в котором призвал граждан соблюдать меры предосторожности, а также ставить прививку.«Чтобы избежать укуса, необходимо соблюдать несложные меры профилактики. Сейчас пожароопасный период, рекомендую воздержаться от выходов в лес. Но если всё-таки пришлось отправиться на природу, важно надевать одежду, которая предотвратит заползание и присасывание клеща. Рубашка должна иметь длинные рукава, закрепленные резинкой у запястий, брюки желательно заправить в носки и обувь, голову и шею закрыть косынкой. Для защиты рекомендуем использовать акарицидно-репелентные средства, отпугивающие и уничтожающие клещей», - рассказал Сергей Ханхареев.Однако, по словам Главного санврача, самой эффективной мерой защиты против клещевого вирусного энцефалита остается вакцинация. Прививку можно сделать в поликлинике по месту жительства после консультации врача. На сегодняшний день в Бурятии привито более 51 тысячи человек, в том числе 25 тысяч детей.Фото: pixabay.com