Происшествия 21.04.2023 в 12:37

Житель Бурятии устроил пожар на кладбище

Мужчина паяльной лампой сжигал сухую траву на могилах родственников
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Текст: Константин Воронов
Житель Бурятии устроил пожар на кладбище
За минувшие сутки пожарные Бурятии 5 раз привлекались на тушение сухой травы и мусора. Как сообщили в МЧС, все возгорания оперативно ликвидировали. Площадь, пройденная огнем, составила около 8 гектаров.

Одно из возгораний травы произошло 20 апреля на кладбище в микрорайоне Горький в Улан-Удэ. Его потушили силами маневренной группы и пожарных. Места захоронения граждан не пострадали. Причиной возгорания могло быть неосторожное обращение с огнем.

Подобная ситуация произошла в этот же день в селе Турунтаево Прибайкальского района. Там местный житель сжигал сухую траву на могилах родственников, используя паяльную лампу. Огонь вышел из-под контроля и начал распространяться. Благодаря своевременному прибытию огнеборцев пожар оперативно ликвидировали. Виновник привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 тысяч. рублей.

На такую же сумму оштрафован житель Селенгинского района, который развел костер на земельном участке сельхозназначения.

МЧС напоминает, что во время действия особого противопожарного режима запрещено разведение костров, сжигание мусора, сухой травы и бытовых отходов. За нарушение гражданам грозит штраф до 50 тысяч рублей. Кроме этого, с виновного лица будут взысканы расходы, понесенные на тушение пожаров.

Всего в Бурятии установлены 28 граждан, виновных в возникновении неконтролируемых палов сухой травы, к 14 применены меры административного воздействия.

Фото: Прибайкалье-инфо.24/7
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