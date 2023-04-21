В Бурятии разыскивают пару жителей

Полиция Бурятии ищет 54-летнего Заяа Дугарова и 42-летнюю Соелму Базарову.

Мужчина приехал к своей знакомой Соелме Базаровой. В конце февраля они ушли из дома в селе Поселье и до настоящего времени их местонахождение неизвестно. Как отмечают в сообщении, в середине марта мужчину одного видели в районе ТЦ «Гэлэкси» и поблизости с площадью Советов.

Приметы Заяа Дугарова: азиатской внешности, рост около 165-170 см, худощавого телосложения, на вид 50 лет, волосы темные. Был одет в камуфляжный костюм темно-зеленого цвета, черные ботинки. При себе имел паспорт, водительское удостоверение, сотовый телефон.

Приметы Соелмы Базаровой: азиатской внешности, 165 см, среднего телосложения, на вид 45 лет. В чем была одета - не установлено.

При наличии какой-либо информации о разыскиваемых либо их местонахождении просим незамедлительно сообщить в полицию по телефонам: 8(3012)44-02-02, 8-902-160-02-58, 8-983-535-60-91, 8-924-390-60-60 или 102 (112).





Фото: МВД Бурятии