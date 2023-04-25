В Бурятии лесника осудили за взятку

В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего сотрудника учреждения лесного хозяйства. Он обвинялся в получении взятки и служебном подлоге.«В мае 2019 года мастер леса внес в документы ложные сведения о показателях лесосеки для заготовки древесины. Данное обстоятельство позволило лесозаготовителю совершить незаконную рубку древесины в объеме, превышающем на 45 кубометров установленный норматив. За эти действия обвиняемый получил от лесозаготовителя взятку в размере 40 тысяч рублей», - рассказали в прокуратуре Бурятии.Октябрьский райсуд Улан-Удэ признал мужчину виновным и приговорил его к 5 годам лишения свободы условно. Также осужденный лишен права занимать должности в государственных органах и учреждениях лесного хозяйства сроком 2 года.Фото: «Номер один»