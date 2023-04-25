Происшествия 25.04.2023 в 09:38

В Бурятии лесника осудили за взятку

Он позволил лесозаготовителю незаконно срубить 45 кубометров древесины
A- A+
Текст: Константин Воронов
В Бурятии лесника осудили за взятку
В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего сотрудника учреждения лесного хозяйства. Он обвинялся в получении взятки и служебном подлоге.

«В мае 2019 года мастер леса внес в документы ложные сведения о показателях лесосеки для заготовки древесины. Данное обстоятельство позволило лесозаготовителю совершить незаконную рубку древесины в объеме, превышающем на 45 кубометров установленный норматив. За эти действия обвиняемый получил от лесозаготовителя взятку в размере 40 тысяч рублей», - рассказали в прокуратуре Бурятии.

Октябрьский райсуд Улан-Удэ признал мужчину виновным и приговорил его к 5 годам лишения свободы условно. Также осужденный лишен права занимать должности в государственных органах и учреждениях лесного хозяйства сроком 2 года.

Фото: «Номер один»
Теги
взятка

Все новости

В Бурятии выбрали лучших участковых
25.04.2023 в 09:56
Парламент Бурятии просит присвоить Улан-Удэ почетное звание «Город трудовой доблести»
25.04.2023 в 09:48
В Бурятии лесника осудили за взятку
25.04.2023 в 09:38
Раздел имущества, если есть дети
25.04.2023 в 09:00
В Улан-Удэ привели в порядок могилы известных людей
25.04.2023 в 07:46
В Бурятии бизнес-омбудсмену разрешили посещать предпринимателей в СИЗО
24.04.2023 в 17:00
В Бурятии на майские праздники введут режим повышенной готовности
24.04.2023 в 16:27
В Хурале Бурятии внесли изменения в закон «О земле»
24.04.2023 в 16:15
В Улан-Удэ на «Библионочи -2023» разыграют туристический сертификат на 30 тысяч рублей
24.04.2023 в 15:59
Мобилизованные и добровольцы из Бурятии получат бесплатную юридическую помощь
24.04.2023 в 15:24
ЗУРХАЙ
с 19 по 25 апреля

Читайте также
В Бурятии на майские праздники введут режим повышенной готовности
В республике растет число загораний сухой травы, площадь, пройденная огнем, выросла в 3,6 раза
24.04.2023 в 16:27
Житель Улан-Удэ обворовывал подростков в маршрутках
За два дня мужчина украл пять телефонов
24.04.2023 в 13:59
Жители Бурятии продолжают устраивать пожары на кладбищах
В минувшие сутки горели кладбища в Кабанском и Прибайкальском районах
24.04.2023 в 12:38
В Бурятии сожжены останки павших коров
Местный фермер, нарушая  ветеринарное законодательство, пытался бросить их в овраге у реки Хилок

24.04.2023 в 12:03
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru