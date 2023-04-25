Житель Бурятии случайно убил охотника, стреляя в лося

В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении 45-летнего жителя Северобайкальского района, обвиняемого по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, обвиняемый являлся членом одного из местных охотничьих кооперативов. 15 января 2023 года вместе со знакомым он охотился в лесу в 35 км от поселка Уоян. Около полудня мужчина увидел двигавшегося между деревьев лося и трижды выстрелил в животное из своего карабина «ВПО-117М», но не попал. При этом одна из пуль, пролетев мимо лося, попала в голову второго охотника, который направлялся к месту сбора и находился по направлению выстрела. От полученной раны тот умер на месте.Суд признал мужчину виновным и приговорил его к году ограничения свободы. Этот вид наказания заключается в совокупности обязанностей и запретов, налагаемых на осужденного, которые исполняются без его изоляции от общества.Фото: Следственный комитет Бурятии