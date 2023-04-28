Происшествия 28.04.2023 в 12:05

В Бурятии росгвардеец спас больного односельчанина

У страдающего эпилепсией мужчины случился приступ прямо на улице
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии росгвардеец спас больного односельчанина
Утром в поселке Усть-Баргузин сотрудник вневедомственной охраны Росгвардии старший сержант Сергей Васильев, находившийся в отпуске, увидел на улице лежащего без сознания мужчину. Росгвардеец подбежал к сельчанину и понял, что у того случился приступ эпилепсии.

«Сотрудник начал оказывать доврачебную помощь, параллельно вызвав медиков. До приезда врачей Сергей Васильев уложил мужчину на бок, придерживая его голову и контролируя состояние. Когда прибыли медики, росгвардеец помог загрузить мужчину в карету скорой помощи», - рассказали в Росгвардии Бурятии.

В больнице 37-летнему местному жителю, страдающему эпилепсией, оказали квалифицированную медицинскую помощь.

Фото: Росгвардия Бурятии
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