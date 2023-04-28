В Бурятии росгвардеец спас больного односельчанина

Утром в поселке Усть-Баргузин сотрудник вневедомственной охраны Росгвардии старший сержант Сергей Васильев, находившийся в отпуске, увидел на улице лежащего без сознания мужчину. Росгвардеец подбежал к сельчанину и понял, что у того случился приступ эпилепсии.«Сотрудник начал оказывать доврачебную помощь, параллельно вызвав медиков. До приезда врачей Сергей Васильев уложил мужчину на бок, придерживая его голову и контролируя состояние. Когда прибыли медики, росгвардеец помог загрузить мужчину в карету скорой помощи», - рассказали в Росгвардии Бурятии.В больнице 37-летнему местному жителю, страдающему эпилепсией, оказали квалифицированную медицинскую помощь.Фото: Росгвардия Бурятии