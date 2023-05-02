Ужасная смерть в Бурятии: человек погиб, упав в костер

«В настоящее время по данному факту проводится проверка, идет экспертиза по установлению причины смерти», - говорят спасатели.



«Максимально стараемся довести до населеия соответствующие противопожарные требования. Большинство гражданин их соблюдают. Но за выходные и праздничные дни было выявлено 14 правонарушений, ко всем были приняты меры административного воздействия. Штрафные санкции в условиях противопожарного режима для граждан высокие - до 20 тыс. рублей. Пожарные подразделения 28 раз реагировали на возгорания сухой травы, площадь составила около ста гектаров. Проводятся мероприятия по установлению виновных лиц», - отмечают в ГУ МЧС России по Бурятии.



Неосторожность при обращении с огнем привела к гибели мужчины. Близ села Ошурково гражданин, предварительно, в состоянии серьезного алкогольного опьянения, развел костер и, очевидно, упал в него. Он получил термические повреждения несовместимые с жизнью. Также вокруг места трагедии сгорело около трех гектаров сухой травы.Не так давно, в марте, в Бурятии был похожий случай. В границах города Улан-Удэ, на берегу реки, мужчина, будучи сильно пьян, упал в костер и погиб от полученных повреждений. Противопожарные запреты, увы, не останавливают нарушителей.В Прибайкальском районе несовершеннолетний в условиях противопожарного запрета развел костер на берегу реки. От ветра огонь перекинулся на сухую траву и начал идти в сторону села. Благодаря быстрому реагированию пожарных, пожар был вовремя потушен.Проверка сейчас устанавливает с какой целью подросток развел огонь. Не исключено, что, будучи вечером у реки, он решил согреться. О противопожарных требованиях он, видимо, не знал. Хотя в школах тоже проводятся профилактические беседы.В Селенгинском районе вчера житель 1961 года рождения также развел костер на сельхозземлях и огонь ветром перебросило на траву и лес. Гражданина установили и наказали штрафом в 10 тыс. рублей. Сейчас идет расчет ущерба, если ущерб будет выше 200 тыс. рублей, то встанет вопрос об уголовной ответственности.1 мая в Бурятии, напомним, введен особый противопожарный режим. В этот период запрещается использование открытого огня, выжигание сухой травы и т. д. В выходные и праздничные дни в регионе проводились активные профилактические мероприятия среди населения. Было охвачено около 1200 жителей республики, распространено свыше 1500 листовок.Места отдыха на природе в республике есть. Они определены муниципалитетами и оборудованы в соответствие с требованиями противопожарной безопасности. Там можно использовать открытый огонь. Их перечень можно узнать на сайтах муниципальных образований.