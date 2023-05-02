Происшествия 02.05.2023 в 11:32
Ужасная смерть в Бурятии: человек погиб, упав в костер
Это вторая подобная гибель в республике за последнее время
Текст: Петр Санжиев
Неосторожность при обращении с огнем привела к гибели мужчины. Близ села Ошурково гражданин, предварительно, в состоянии серьезного алкогольного опьянения, развел костер и, очевидно, упал в него. Он получил термические повреждения несовместимые с жизнью. Также вокруг места трагедии сгорело около трех гектаров сухой травы.
В Прибайкальском районе несовершеннолетний в условиях противопожарного запрета развел костер на берегу реки. От ветра огонь перекинулся на сухую траву и начал идти в сторону села. Благодаря быстрому реагированию пожарных, пожар был вовремя потушен.
Проверка сейчас устанавливает с какой целью подросток развел огонь. Не исключено, что, будучи вечером у реки, он решил согреться. О противопожарных требованиях он, видимо, не знал. Хотя в школах тоже проводятся профилактические беседы.
В Селенгинском районе вчера житель 1961 года рождения также развел костер на сельхозземлях и огонь ветром перебросило на траву и лес. Гражданина установили и наказали штрафом в 10 тыс. рублей. Сейчас идет расчет ущерба, если ущерб будет выше 200 тыс. рублей, то встанет вопрос об уголовной ответственности.
1 мая в Бурятии, напомним, введен особый противопожарный режим. В этот период запрещается использование открытого огня, выжигание сухой травы и т. д. В выходные и праздничные дни в регионе проводились активные профилактические мероприятия среди населения. Было охвачено около 1200 жителей республики, распространено свыше 1500 листовок.
Фото: Номер один
Не так давно, в марте, в Бурятии был похожий случай. В границах города Улан-Удэ, на берегу реки, мужчина, будучи сильно пьян, упал в костер и погиб от полученных повреждений. Противопожарные запреты, увы, не останавливают нарушителей.
«В настоящее время по данному факту проводится проверка, идет экспертиза по установлению причины смерти»,- говорят спасатели.
В Прибайкальском районе несовершеннолетний в условиях противопожарного запрета развел костер на берегу реки. От ветра огонь перекинулся на сухую траву и начал идти в сторону села. Благодаря быстрому реагированию пожарных, пожар был вовремя потушен.
Проверка сейчас устанавливает с какой целью подросток развел огонь. Не исключено, что, будучи вечером у реки, он решил согреться. О противопожарных требованиях он, видимо, не знал. Хотя в школах тоже проводятся профилактические беседы.
В Селенгинском районе вчера житель 1961 года рождения также развел костер на сельхозземлях и огонь ветром перебросило на траву и лес. Гражданина установили и наказали штрафом в 10 тыс. рублей. Сейчас идет расчет ущерба, если ущерб будет выше 200 тыс. рублей, то встанет вопрос об уголовной ответственности.
1 мая в Бурятии, напомним, введен особый противопожарный режим. В этот период запрещается использование открытого огня, выжигание сухой травы и т. д. В выходные и праздничные дни в регионе проводились активные профилактические мероприятия среди населения. Было охвачено около 1200 жителей республики, распространено свыше 1500 листовок.
Места отдыха на природе в республике есть. Они определены муниципалитетами и оборудованы в соответствие с требованиями противопожарной безопасности. Там можно использовать открытый огонь. Их перечень можно узнать на сайтах муниципальных образований.
«Максимально стараемся довести до населеия соответствующие противопожарные требования. Большинство гражданин их соблюдают. Но за выходные и праздничные дни было выявлено 14 правонарушений, ко всем были приняты меры административного воздействия. Штрафные санкции в условиях противопожарного режима для граждан высокие - до 20 тыс. рублей. Пожарные подразделения 28 раз реагировали на возгорания сухой травы, площадь составила около ста гектаров. Проводятся мероприятия по установлению виновных лиц»,- отмечают в ГУ МЧС России по Бурятии.
Фото: Номер один