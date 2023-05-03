Происшествия 03.05.2023 в 09:46
В Бурятии юный байкер попал в ДТП
В аварии пострадал пассажир мотоцикла
Текст: Константин Воронов
ДТП с участием 13-летнего водителя мотоцикла «Альфа» произошло около 9 часов вечера на ул. Первомайской в Гусиноозерске. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, на перекрестке юный байкер без прав совершил столкновение с автомобилем «Хонда».
В результате аварии легкие травмы получил 14-летний пассажир мотоцикла. После осмотра и оказания помощи подростка отпустили домой.
Как отметили в ГИБДД, за передачу мотоцикла лицу, заведомо не имеющему соответствующих прав, мать юного водителя привлечена к административной ответственности.
Фото: ГИБДД Бурятии
В результате аварии легкие травмы получил 14-летний пассажир мотоцикла. После осмотра и оказания помощи подростка отпустили домой.
Как отметили в ГИБДД, за передачу мотоцикла лицу, заведомо не имеющему соответствующих прав, мать юного водителя привлечена к административной ответственности.
Фото: ГИБДД Бурятии
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