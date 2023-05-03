В Бурятии пьяная женщина разбила стекло автомобиля

Днем 26 апреля в полицию Северобайкальска обратился 59-летний житель поселка Нижнеангарск. Мужчина рассказал, что ехал по своим делам на автомобиле. По проезжей части шла нетрезвая женщина, и он попытался ее объехать. В это время прохожая пакетом, в котором находилась бутылка водки, несколько раз ударила по заднему стеклу иномарки и разбила его. Ущерб владелец автомобиля оценил в 16 тысяч рублей.«46-летняя злоумышленница задержана участковыми уполномоченными полиции. Объяснить свой поступок гражданка не смогла, поскольку находилась в состоянии алкогольного опьянения», - сообщили в МВД Бурятии.По факту повреждения чужого имущества возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.Фото: МВД Бурятии