Происшествия 04.05.2023 в 07:53
В Улан-Удэ ребенок попал под машину
Мальчик выбежал на дорогу за футбольным мячом
Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП с участием ребенка, случившегося вечером 3 мая на ул. Балдынова.
«Водитель автомобиля «Тойота Марк 2» совершил наезд на 8-летнего мальчика, с травмами различной степени тяжести он госпитализирован больницу. По имеющейся информации, ребёнок выбежал на проезжую часть за футбольным мячом», - сообщили в ГИБДД Бурятии.
Фото: ГИБДД Бурятии
«Водитель автомобиля «Тойота Марк 2» совершил наезд на 8-летнего мальчика, с травмами различной степени тяжести он госпитализирован больницу. По имеющейся информации, ребёнок выбежал на проезжую часть за футбольным мячом», - сообщили в ГИБДД Бурятии.
Фото: ГИБДД Бурятии
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