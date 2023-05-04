Происшествия 04.05.2023 в 07:53

В Улан-Удэ ребенок попал под машину

Мальчик выбежал на дорогу за футбольным мячом
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ ребенок попал под машину
В Улан-Удэ сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП с участием ребенка, случившегося вечером 3 мая на ул. Балдынова.

«Водитель автомобиля «Тойота Марк 2» совершил наезд на 8-летнего мальчика, с травмами различной степени тяжести он госпитализирован больницу. По имеющейся информации, ребёнок выбежал на проезжую часть за футбольным мячом», - сообщили в ГИБДД Бурятии.

Фото: ГИБДД Бурятии
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ЗУРХАЙ
с 3 по 9 мая

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