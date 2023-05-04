В Улан-Удэ ребенок попал под машину

В Улан-Удэ сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП с участием ребенка, случившегося вечером 3 мая на ул. Балдынова.«Водитель автомобиля «Тойота Марк 2» совершил наезд на 8-летнего мальчика, с травмами различной степени тяжести он госпитализирован больницу. По имеющейся информации, ребёнок выбежал на проезжую часть за футбольным мячом», - сообщили в ГИБДД Бурятии.Фото: ГИБДД Бурятии