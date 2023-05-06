Происшествия 06.05.2023 в 18:48
В пригороде Улан-Удэ автомобиль сбил девочку
Ребенок получил серьезные травмы
Текст: Константин Воронов
ДТП с участием ребенка произошло сегодня днём в поселке Сужа Иволгинского района. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 36-летняя женщина за рулем автомобиля «Хонда» в зоне пешеходного перехода сбила 11-летнюю девочку. В результате наезда школьница получила травмы различной степени тяжести, ее госпитализировали в больницу.
Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.
Фото: ГИБДД Бурятии
Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.
Фото: ГИБДД Бурятии
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