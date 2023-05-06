В пригороде Улан-Удэ автомобиль сбил девочку

ДТП с участием ребенка произошло сегодня днём в поселке Сужа Иволгинского района. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 36-летняя женщина за рулем автомобиля «Хонда» в зоне пешеходного перехода сбила 11-летнюю девочку. В результате наезда школьница получила травмы различной степени тяжести, ее госпитализировали в больницу.Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.Фото: ГИБДД Бурятии