Происшествия 06.05.2023 в 18:48

В пригороде Улан-Удэ автомобиль сбил девочку

Ребенок получил серьезные травмы
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Текст: Константин Воронов
В пригороде Улан-Удэ автомобиль сбил девочку
ДТП с участием ребенка произошло сегодня днём в поселке Сужа Иволгинского района. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 36-летняя женщина за рулем автомобиля «Хонда» в зоне пешеходного перехода сбила 11-летнюю девочку. В результате наезда школьница получила травмы различной степени тяжести, ее госпитализировали в больницу.
 
Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.

Фото: ГИБДД Бурятии
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ЗУРХАЙ
с 6 по 12 мая

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