13 человек получили травмы на дорогах Бурятии за выходные

С 6 по 9 мая на дорогах Бурятии произошло 80 ДТП. В том числе 10 аварий с пострадавшими, в результате которых ранения получили 13 человек, сообщили в республиканской ГИБДД.Так, в пятницу ночью на автодороге Улан-Удэ – Кяхта неподалеку от Гусиноозерска 65-летний водитель автомобиля «Тойота» сбил 50-летнего пьяного пешехода, который находился на проезжей части без светоотражающих элементов. В результате наезда пострадавший получил травмы и был доставлен в больницу.В воскресенье днем в Кабанском районе в ДТП попал 24-летний водитель автомобиля «Хонда Инсайт Гибрид», имеющий 7-месячный стаж вождения. Парень ехал по дороге в сторону Заречья и, невдалеке от села Новый Энхэлук, не справился с управлением и перевернулся. В результате аварии водитель и 21-летняя пассажирка автомобиля попали в больницу.Днем в понедельник на ул. Октябрьская в селе Белозерск 33-летний пьяный водитель мотоцикла «Рэйсер» врезался в электроопору. Мужчина и его 24-летний пассажир получили травмы различной степени тяжести.Днем 9 мая на автодороге вблизи села Саратовка перевернулся автомобиль «Тойота Авенсис». Им управлял 48-летний мужчина, лишенный водительских прав. В результате аварии водитель и 37-летняя пассажирка автомобиля получили травмы.Также за выходные и праздничные дни в Бурятии задержали 51 пьяного водителя, 15 автомобилистов отказались от прохождения процедуры освидетельствования. Еще 16 водителей были задержаны за повторное управление транспортом в состоянии опьянения или повторный отказ от прохождения освидетельствования.Фото: ГИБДД Бурятии