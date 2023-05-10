Происшествия 10.05.2023 в 10:14

13 человек получили травмы на дорогах Бурятии за выходные

Задержаны несколько десятков пьяных водителей
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Текст: Константин Воронов
13 человек получили травмы на дорогах Бурятии за выходные
С 6 по 9 мая на дорогах Бурятии произошло 80 ДТП. В том числе 10 аварий с пострадавшими, в результате которых ранения получили 13 человек, сообщили в республиканской ГИБДД.

Так, в пятницу ночью на автодороге Улан-Удэ – Кяхта неподалеку от Гусиноозерска 65-летний водитель автомобиля «Тойота» сбил 50-летнего пьяного пешехода, который находился на проезжей части без светоотражающих элементов. В результате наезда пострадавший получил травмы и был доставлен в больницу.

В воскресенье днем в Кабанском районе в ДТП попал 24-летний водитель автомобиля «Хонда Инсайт Гибрид», имеющий 7-месячный стаж вождения. Парень ехал по дороге в сторону Заречья и, невдалеке от села Новый Энхэлук, не справился с управлением и перевернулся. В результате аварии водитель и 21-летняя пассажирка автомобиля попали в больницу.

Днем в понедельник на ул. Октябрьская в селе Белозерск 33-летний пьяный водитель мотоцикла «Рэйсер» врезался в электроопору. Мужчина и его 24-летний пассажир получили травмы различной степени тяжести.

Днем 9 мая на автодороге вблизи села Саратовка перевернулся автомобиль «Тойота Авенсис». Им управлял 48-летний мужчина, лишенный водительских прав. В результате аварии водитель и 37-летняя пассажирка автомобиля получили травмы.

Также за выходные и праздничные дни в Бурятии задержали 51 пьяного водителя, 15 автомобилистов отказались от прохождения процедуры освидетельствования. Еще 16 водителей были задержаны за повторное управление транспортом в состоянии опьянения или повторный отказ от прохождения освидетельствования.

Фото: ГИБДД Бурятии
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