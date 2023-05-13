В Улан-Удэ горел завод по производству арматуры

Сегодня, 13 мая, в 05:10 на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о возгорании кровли здания по производству арматуры по улице Дальнегурульбинская, 6а (микрорайон Тулунжа).

- На место происшествия незамедлительно направили пожарные расчеты. На момент прибытия первого подразделения наблюдалось горение кровли здания, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.

По состоянию на 05:53 пожар локализовали на площади 504 квадратных метра, а вскоре и потушили.

Причина пожара устанавливается. На месте работает дознаватель МЧС России.





Фото: 03.mchs.gov.ru