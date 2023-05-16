Происшествия 16.05.2023 в 13:27
В Бурятии спасли трех застрявших на острове рыбаков
Из-за повреждения лодки они не могли переправиться на берег
Текст: Константин Воронов
Утром 16 мая в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу поступило сообщение о том, что на острове на реке Селенга напротив посёлка Нижний Саянтуй находятся трое рыбаков. Из-за повреждения дна резиновой лодки мужчины промокли и замерзли. Возможности переправиться на берег у них не было.
«Для эвакуации рыбаков к месту происшествия направились спасатели БРПСС. Мужчины в удовлетворительном состоянии были эвакуированы с острова на берег и переданы сотрудникам полиции. От медицинской помощи они отказалась», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
Фото: «Номер один»
«Для эвакуации рыбаков к месту происшествия направились спасатели БРПСС. Мужчины в удовлетворительном состоянии были эвакуированы с острова на берег и переданы сотрудникам полиции. От медицинской помощи они отказалась», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
Фото: «Номер один»
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