В Бурятии охотники за цветметом спилили восемь опор ЛЭП

Очередной факт хищения энергооборудования зафиксирован в Бурятии. Как сообщили в службе безопасности филиала компании «Россети Сибирь» - «Бурятэнерго», неизвестные лица спилили восемь деревянных опор линии электропередачи (ЛЭП) и похитили 750 метров провода вблизи села Старая Курба Заиграевского района. Линия находилась под напряжением, но ворам это не помешало. Теперь похитителей разыскивает полиция.В компании уточнили, что воздушная линия находилась в лесу и обеспечивала электроэнергией фермерское хозяйство, которое приостановило свою работу. Линию даже хотели демонтировать, но руководитель поселения официально попросил этого не делать, так как ферма должна была возобновить работу.Вероятнее всего, похитители планировали сдать провод на металлолом, а опоры распилить на дрова.Как отмечают в «Бурятэнерго», это уже не первый подобный случай в республике. В 2020 и 2021 годах в Иволгинском районе и в Улан-Удэ было зарегистрировано 18 эпизодов хищения оборудования ЛЭП. Тогда полицейские с помощью специалистов «Бурятэнерго» быстро нашли преступников и взяли их с поличным прямо на месте преступления.Фото: «Номер один»