В Бурятии молодой «шумахер» спровоцировал смертельное ДТП и сбежал

В результате аварии водители обеих автомашин получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. Однако спасти водителя «Камри» не удалось - утром он скончался.





Крупное ДТП произошло вечером 16 мая в Заиграевском районе Бурятии. Как сообщили в ГИБДД, водитель автомобиля «Ниссан Премьера», ехавший со стороны Онохоя в направлении Улан-Удэ, при обгоне автомобиля «Тойота Гайя» выехал на встречную полосу. Пытаясь избежать столкновения, 22-летний водитель встречного автомобиля «Тойота Камри» не справился с управлением и врезался в «Тойоту Гайя».Спровоцировавший ДТП водитель «Ниссана» с места аварии скрылся. Позже его задержали сотрудники ГИБДД. Им оказался 22-летний житель Заиграевского района, злостный нарушитель ПДД. Только за последний год парень 26 раз привлекался за нарушение правил, в том числе 20 раз – за превышение скорости.«В настоящий момент по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшей аварии», - сообщили в Госавтоинспекции.Фото: ГИБДД Бурятии