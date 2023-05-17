Происшествия 17.05.2023 в 10:11

В Бурятии молодой «шумахер» спровоцировал смертельное ДТП и сбежал

Парня задержали, он оказался злостным нарушителем
A- A+
Текст: Константин Воронов
В Бурятии молодой «шумахер» спровоцировал смертельное ДТП и сбежал
Крупное ДТП произошло вечером 16 мая в Заиграевском районе Бурятии. Как сообщили в ГИБДД, водитель автомобиля «Ниссан Премьера», ехавший со стороны Онохоя в направлении Улан-Удэ, при обгоне автомобиля «Тойота Гайя» выехал на встречную полосу. Пытаясь избежать столкновения, 22-летний водитель встречного автомобиля «Тойота Камри» не справился с управлением и врезался в «Тойоту Гайя».

В результате аварии водители обеих автомашин получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. Однако спасти водителя «Камри» не удалось - утром он скончался.


Спровоцировавший ДТП водитель «Ниссана» с места аварии скрылся. Позже его задержали сотрудники ГИБДД. Им оказался 22-летний житель Заиграевского района, злостный нарушитель ПДД. Только за последний год парень 26 раз привлекался за нарушение правил, в том числе 20 раз – за превышение скорости.

«В настоящий момент по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшей аварии», - сообщили в Госавтоинспекции.

Фото: ГИБДД Бурятии
Теги
ДТП

Все новости

«Ростелеком» впервые провел в Улан-Удэ «Звездную дорожку» для юных фигуристов
17.05.2023 в 11:21
А на Джиде, как на войне…
17.05.2023 в 11:07
Президент Франции посетит Монголию с государственным визитом
17.05.2023 в 10:45
Районы Бурятии получат еще 100 млн рублей на ремонт и содержание дорог
17.05.2023 в 10:25
В Бурятии молодой «шумахер» спровоцировал смертельное ДТП и сбежал
17.05.2023 в 10:11
В Улан-Удэ пресечена кража, от которой не отмоешься
17.05.2023 в 10:08
Вокзал Улан-Удэ востребован у маломобильных пассажиров
17.05.2023 в 09:54
На тротуарах Улан-Удэ появятся надписи
17.05.2023 в 09:41
В Бурятии охотники за цветметом спилили восемь опор ЛЭП
17.05.2023 в 09:20
Не отступай и не сдавайся!
17.05.2023 в 09:00
ЗУРХАЙ
с 17 по 23 мая

Читайте также
В Улан-Удэ пресечена кража, от которой не отмоешься
Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого с похищенной умывальной раковиной

17.05.2023 в 10:08
В Бурятии охотники за цветметом спилили восемь опор ЛЭП
В результате фермерское хозяйство осталось без электричества
17.05.2023 в 09:20
В Бурятии 54-летний племянник убил 65-летнюю тётю
Родственники распивали спиртное, на фоне опьянения между ними произошел конфликт
16.05.2023 в 19:06
«Связали, затолкали в машину»
Семья похитила студентку за то, что та ушла жить к педагогу
16.05.2023 в 17:40
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru