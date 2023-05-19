В Улан-Удэ будут судить автомошенника

Заместитель прокурора Бурятии Дмитрий Хобраков утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Улан-Удэ. Он обвиняется покушении на мошенничество в крупном размере.По версии следствия, с августа по ноябрь 2018 года гендиректор коммерческой компании, имея опыт работы в сфере автострахования, пытался похитить 600 тысяч рублей у жительницы Улан-Удэ.«Обвиняемый заключил от имени возглавляемой им организации с потерпевшей договор аренды автомашины с последующим выкупом. При этом он умолчал, что данное транспортное средство является «автомобилем-конструктором» и не принадлежит его организации. Под воздействием обмана потерпевшая перевела злоумышленнику 400 тыс. рублей и планировала перевести еще 200 тыс. рублей», - рассказали в прокуратуре Бурятии.Как уточнили в надзорном ведомстве, обвиняемому не удалось довести свои преступные действия до конца, так как его взяли под стражу по другому уголовному делу о мошенничествах.Фото: «Номер один»