Происшествия 19.05.2023 в 15:52

В районе Бурятии 9-летний ребенок на велосипеде угодил под автомобиль

К счастью, он не получил серьезных травм
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Текст: Евгения Гармаева
В районе Бурятии 9-летний ребенок на велосипеде угодил под автомобиль

В Еравнинском районе в селе Сосново-Озерское 9-летний школьник на велосипеде пересекал дорогу в неположенном месте и столкнулся с автомобилем. Инцидент произошел по улице Василенко 17 мая. Обошлось без сильных повреждений - после ДТП у мальчика зафиксировали ушиб мягких тканей голеностопного сустава. После осмотра врача его отпустили домой.

«Просим не отпускать детей без сопровождения родителей на велосипеде. Улицы узкие. Постоянно напоминайте о правилах дорожного движения и своим примером показывайте, что нарушать правила дорожного движения - это опасно. Никто не застрахован от беды. Скоро летние длинные каникулы, соблюдайте ПДД»,

- предупреждают родителей школьников сотрудники ГИБДД Еравнинского района.

Фото: Еравна-инфо.24/7

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ЗУРХАЙ
с 17 по 23 мая

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