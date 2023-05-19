В районе Бурятии 9-летний ребенок на велосипеде угодил под автомобиль

В Еравнинском районе в селе Сосново-Озерское 9-летний школьник на велосипеде пересекал дорогу в неположенном месте и столкнулся с автомобилем. Инцидент произошел по улице Василенко 17 мая. Обошлось без сильных повреждений - после ДТП у мальчика зафиксировали ушиб мягких тканей голеностопного сустава. После осмотра врача его отпустили домой.

«Просим не отпускать детей без сопровождения родителей на велосипеде. Улицы узкие. Постоянно напоминайте о правилах дорожного движения и своим примером показывайте, что нарушать правила дорожного движения - это опасно. Никто не застрахован от беды. Скоро летние длинные каникулы, соблюдайте ПДД»,

- предупреждают родителей школьников сотрудники ГИБДД Еравнинского района.



Фото: Еравна-инфо.24/7