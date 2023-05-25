Происшествия 25.05.2023 в 13:24

В Улан-Удэ пропал 7-летний мальчик

Утром ребенок ушел со двора дома по ул. Солнечная и не вернулся
A- A+
Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ пропал 7-летний мальчик
Полиция Улан-Удэ разыскивает 7-летнего Аюра Дамдинова, который около 7.40 ушел со двора дома по ул. Солнечная и до настоящего времени не вернулся.

Приметы: азиатской внешности, на вид 8-9 лет, рост 135-140 см, волосы светлые, глаза серо-зелёные.

Особые приметы: плохо разговаривает.

Был одет: кепка белая с синим козырьком, куртка ветровка серая с зелёными геометрическими рисунками, синие джинсы, светлые кроссовки.

При наличии какой-либо информации о ребенке или его местонахождении МВД Бурятии просит незамедлительно сообщить в полицию по телефонам: 8 (914) 63-805-27, 8 (902) 56-226-05 или 102 (112).

Теги
розыск

Все новости

Бывший заместитель прокурора Бурятии оказался в тюремной больнице
25.05.2023 в 13:40
В Улан-Удэ пропал 7-летний мальчик
25.05.2023 в 13:24
Монгольский фильм покажут в странах Европы и Азии
25.05.2023 в 13:19
В Бурятии выявлено 5 тыс гектаров сельхозземель, заросших сорняками
25.05.2023 в 12:40
В Бурятии пассажир иномарки оказался в коме после аварии
25.05.2023 в 12:29
Как вырастить «аптеку» даже на балконе
25.05.2023 в 12:04
На жителя Бурятии возбудили уголовное дело за 9 рыбок
25.05.2023 в 11:54
В Бурятии несколько дней не могут найти пропавшего сторожа
25.05.2023 в 11:04
В Бурятии пожилой водитель устроил крупное ДТП
25.05.2023 в 10:46
Бурятия на первом месте в ДФО по долгам перед бизнесом
25.05.2023 в 10:41
ЗУРХАЙ
с 24 по 30 мая

Читайте также
Бывший заместитель прокурора Бурятии оказался в тюремной больнице
Владимира Фалилеева обвиняют в получении взяток на 10 млн рублей
25.05.2023 в 13:40
В Бурятии пассажир иномарки оказался в коме после аварии
На трассе перевернулся автомобиль под управлением пьяного водителя
25.05.2023 в 12:29
На жителя Бурятии возбудили уголовное дело за 9 рыбок
Сельчанин выловил их в период нереста
25.05.2023 в 11:54
В Бурятии несколько дней не могут найти пропавшего сторожа
Мужчина исчез с лесоделяны в местности Загустайское
25.05.2023 в 11:04
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru