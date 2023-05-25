В Улан-Удэ пропал 7-летний мальчик

Полиция Улан-Удэ разыскивает 7-летнего Аюра Дамдинова, который около 7.40 ушел со двора дома по ул. Солнечная и до настоящего времени не вернулся.Приметы: азиатской внешности, на вид 8-9 лет, рост 135-140 см, волосы светлые, глаза серо-зелёные.Особые приметы: плохо разговаривает.Был одет: кепка белая с синим козырьком, куртка ветровка серая с зелёными геометрическими рисунками, синие джинсы, светлые кроссовки.При наличии какой-либо информации о ребенке или его местонахождении МВД Бурятии просит незамедлительно сообщить в полицию по телефонам: 8 (914) 63-805-27, 8 (902) 56-226-05 или 102 (112).