В Улан-Удэ ограбление попало на видео

«27 мая около 9 часов неизвестный мужчина зашёл в скупку на ул. Октябрьской и под угрозой ножа потребовал у продавца наличные. Похитив 13 тысяч рублей, злоумышленник скрылся. По факту разбоя возбуждено уголовное дело», - сообщили в МВД Бурятии.









В Улан-Удэ полиция разыскивает мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на точку сбыта подержанных товаров.Подозревается мужчина плотного телосложения, был одет в спортивные черные брюки и толстовку.Всех, кто владеет какой-либо информацией о разыскиваемом мужчине, МВД Бурятии просит сообщить по телефонам: 8-983-408-46-00, 8-902-457-05-38, 8-951-631-10-99 или 102 (112).Фото и видео: МВД Бурятии