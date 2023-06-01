Происшествия 01.06.2023 в 09:22

В Улан-Удэ ограбление попало на видео

Угрожая ножом, злоумышленник похитил деньги из точки скупки
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ ограбление попало на видео
В Улан-Удэ полиция разыскивает мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на точку сбыта подержанных товаров.

«27 мая около 9 часов неизвестный мужчина зашёл в скупку на ул. Октябрьской и под угрозой ножа потребовал у продавца наличные. Похитив 13 тысяч рублей, злоумышленник скрылся. По факту разбоя возбуждено уголовное дело», - сообщили в МВД Бурятии.



Подозревается мужчина плотного телосложения, был одет в спортивные черные брюки и толстовку.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о разыскиваемом мужчине, МВД Бурятии просит сообщить по телефонам: 8-983-408-46-00, 8-902-457-05-38, 8-951-631-10-99 или 102 (112).

Фото и видео: МВД Бурятии
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