В Бурятии «черный лесоруб» уничтожил более 600 деревьев

В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Хоринского района. Он обвинялся в незаконной рубке леса в особо крупном размере.«В апреле 2022 года в Аланском участковом лесничестве Хоринского лесничества мужчина незаконно срубил 613 лиственниц и сосен. Ущерб лесному фонду составил 5,7 млн рублей», - рассказали в прокуратуре Бурятии.Суд признал мужчину виновным и приговорил его к 2 годам колонии общего режима. Также суд удовлетворил иск о взыскании с мужчины суммы нанесенного ущерба. Во исполнение решение суда на имущество осужденного наложен арест.Фото: «Номер один»