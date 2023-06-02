Происшествия 02.06.2023 в 11:16

В Бурятии «черный лесоруб» уничтожил более 600 деревьев

Нанесенный им ущерб составил почти 6 млн рублей
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии «черный лесоруб» уничтожил более 600 деревьев
В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Хоринского района. Он обвинялся в незаконной рубке леса в особо крупном размере.

«В апреле 2022 года в Аланском участковом лесничестве Хоринского лесничества мужчина незаконно срубил 613 лиственниц и сосен. Ущерб лесному фонду составил 5,7 млн рублей», - рассказали в прокуратуре Бурятии.

Суд признал мужчину виновным и приговорил его к 2 годам колонии общего режима. Также суд удовлетворил иск о взыскании с мужчины суммы нанесенного ущерба. Во исполнение решение суда на имущество осужденного наложен арест.

Фото: «Номер один»
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черные лесорубы

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