В Бурятии «черный» лесоруб ушел от погони, но не от квадрокоптера

Во время патрулирования лесов Заиграевского района, лесные инспекторы Республиканского агентства лесного хозяйства обнаружили автомобиль «УАЗ» без государственных номеров с прицепом, груженным древесиной, сообщили в ведомстве.Они выехали вслед за машиной. Водитель «УАЗ», заметив лесников, отцепил прицеп, а древесина рассыпалась, заблокировав путь для инспекторов. Тогда специалисты решили применить квадрокоптер, чтобы поймать нарушителя.С помощью квадрокоптера, лесные инспекторы догнали автомобиль и зафиксировали лицо нарушителя. Все материалы были переданы в полицию. Нарушителем оказался житель села Унэгэтэй Заиграевского района.Объём незаконно заготовленной древесины составил более 4 кубометров. Ущерб, причинённый лесному фонду, составил более 46 тысяч рублей. В отношении мужчины составлен акт о нарушении лесного законодательства.Лесники напоминают, что за незаконную рубку лесных насаждений предусмотрена административная и уголовная ответственность.Фото: pixabay.com