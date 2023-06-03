Происшествия 03.06.2023 в 11:19

В Бурятии «черный» лесоруб ушел от погони, но не от квадрокоптера

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Текст: Станислав Сергеев
В Бурятии «черный» лесоруб ушел от погони, но не от квадрокоптера
Во время патрулирования лесов Заиграевского района, лесные инспекторы Республиканского агентства лесного хозяйства обнаружили автомобиль «УАЗ» без государственных номеров с прицепом, груженным древесиной, сообщили в ведомстве.

Они выехали вслед за машиной. Водитель «УАЗ», заметив лесников, отцепил прицеп, а древесина рассыпалась, заблокировав путь для инспекторов. Тогда специалисты решили применить квадрокоптер, чтобы поймать нарушителя.

С помощью квадрокоптера, лесные инспекторы догнали автомобиль и зафиксировали лицо нарушителя. Все материалы были переданы в полицию. Нарушителем оказался житель села Унэгэтэй Заиграевского района.

Объём незаконно заготовленной древесины составил более 4 кубометров. Ущерб, причинённый лесному фонду, составил более 46 тысяч рублей. В отношении мужчины составлен акт о нарушении лесного законодательства.

Лесники напоминают, что за незаконную рубку лесных насаждений предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Фото: pixabay.com
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