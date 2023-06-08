Происшествия 08.06.2023 в 15:22

Житель Улан-Удэ зарезал приятеля и «похоронил» его в заброшенном гараже

Несмотря на попытку скрыть преступление, злоумышленника все равно разоблачили
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Текст: Константин Воронов
Житель Улан-Удэ зарезал приятеля и «похоронил» его в заброшенном гараже
Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении 38-летнего жителя Улан-Удэ, обвиняемого в убийстве.

Как рассказали в следственном ведомстве, в ночь с 6 на 7 февраля в частном доме между пьяным обвиняемым и его знакомым произошел конфликт. В его ходе мужчина взял нож и нанес им множественные удары по телу потерпевшего. От полученных ран тот скончался на месте.

Для сокрытия преступления обвиняемый скинул тело жертвы в яму заброшенного гаража, расположенного на его участке, и закидал сверху бытовым мусором.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения, по существу.

Фото: «Номер один»
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