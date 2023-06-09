В Бурятии пьяный мужчина пытался проникнуть в детский сад

Накануне днем в Северобайкальске сработала кнопка тревожной сигнализации в детском саду. Прибывший наряд вневедомственной охраны Росгвардии обнаружил у входа на территорию дошкольного учреждения сильно пьяного мужчину. Молодой человек, со следами крови на лице, сидел на земле, громко ругался и дергал за калитку.Охранник учреждения объяснил, что хулиган до этого пинал машины на парковке, а потом попытался перелезть через калитку. Однако из-за сильного алкогольного опьянения не смог этого сделать и свалился на землю. Тогда охранник вызвал правоохранителей.«33-летнего северобайкальца задержали и доставили в полицию. Нарушитель ранее уже неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов. За мелкое хулиганство мужчина привлечен к административной ответственности», - сообщили в Росгвардии Бурятии.Фото: Росгвардия Бурятии