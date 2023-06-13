Происшествия 13.06.2023 в 09:52

В Бурятии выявлен еще один очаг бруцеллеза

Заболевание подтвердилось у 42 голов скота, животных пришлось умертвить
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии выявлен еще один очаг бруцеллеза
В Джидинском районе Бурятии выявлен новый очаг бруцеллеза. Как сообщили в Управлении ветеринарии РБ, заболевание обнаружили у 42 голов крупного рогатого скота на стоянке, которая расположена по соседству с первым очагом инфекции.

«Хозяйство поставлено на карантин. Ветеринарной службой проводится клинический осмотр имеющегося в неблагополучном пункте крупного рогатого скота, установлены дезинфекционные барьеры. Согласно ветеринарным правилам, для недопущения дальнейшего распространения заболевания зараженный скот умерщвлен и утилизирован», - сообщили в ведомстве.

Напомним, первую вспышку бруцеллеза зафиксировали в одном из хозяйств Джидинского района в конце мая. Тогда пришлось умертвить и утилизировать 21 голову скота. До этого последний случай бруцеллеза в республике регистрировался в 2020 году в Тункинском районе.

В Управлении ветеринарии отмечают, что возможными причинами заболевания животных бруцеллезом могут стать несанкционированный ввоз больного животного в хозяйство, контакт с диким зараженным животным или перепас скота с уже зараженным поголовьем. Бруцеллёз является латентным заболеванием, которое может протекать без симптомов, поэтому основным методом выявления больных животных являются плановые серологические исследования.

Фото: «Номер один»
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