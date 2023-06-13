Происшествия 13.06.2023 в 11:20

В Улан-Удэ подросток-мотоциклист сбил мальчика на велосипеде

Ребенок госпитализирован с травмами
A- A+
Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ подросток-мотоциклист сбил мальчика на велосипеде
Два ДТП с участием моттотранспорта произошло за минувшие выходные в Бурятии. Как сообщили в ГИБДД, вечером 11 июня на улице Золотая в СНТ «Метталист» 16-летний подросток на мотоцикле «Ролиз» сбил 7-летнего велосипедиста. В результате наезда мальчик получил травмы и был доставлен в больницу.

Вечером 12 июня на улице Коммунистическая в селе Бичура 42-летний мужчина на мотоцикле «Хонда» не справился с управлением и перевернулся. Сельчанина госпитализировали с травмами.

Фото: «Номер один»
Теги
ДТП

Все новости

Улан-Удэ отпразднует 357-летие широко и своими силами
13.06.2023 в 16:00
Ойн баярай медаляар Валерий Цыремпилов шагнагдаба
13.06.2023 в 15:50
В Улан-Удэ зарезали парня в летнем кафе
13.06.2023 в 15:37
В Улан-Удэ мужчина с топором угрожал собаколовам
13.06.2023 в 15:15
Дети Донбасса вновь отдохнут в Бурятии
13.06.2023 в 15:02
В Бурятии продолжают тушить крупный лесной пожар
13.06.2023 в 14:53
Арадай Хуралай һунгамалнууд Хяагтын аймагые амаршалба
13.06.2023 в 14:25
Жительница Бурятии обгорела на пожаре
13.06.2023 в 14:12
Мошенники забирали у жителя Бурятии 600 тыс рублей частями
13.06.2023 в 14:02
Биометрическим данным не доверяют
13.06.2023 в 12:45
ЗУРХАЙ
с 14 по 20 июня

Читайте также
В Улан-Удэ зарезали парня в летнем кафе
Конфликт между посетителями возник на почве алкоголя и ревности
13.06.2023 в 15:37
В Улан-Удэ мужчина с топором угрожал собаколовам
Горожане все чаще препятствуют работе служб отлова животных
13.06.2023 в 15:15
В Бурятии продолжают тушить крупный лесной пожар
Угрозы населенным пунктам в настоящее время нет
13.06.2023 в 14:53
Жительница Бурятии обгорела на пожаре
Возгорание в доме случилось из-за аварийного режима работы электрооборудования
13.06.2023 в 14:12
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru