В Улан-Удэ подросток-мотоциклист сбил мальчика на велосипеде

Два ДТП с участием моттотранспорта произошло за минувшие выходные в Бурятии. Как сообщили в ГИБДД, вечером 11 июня на улице Золотая в СНТ «Метталист» 16-летний подросток на мотоцикле «Ролиз» сбил 7-летнего велосипедиста. В результате наезда мальчик получил травмы и был доставлен в больницу.Вечером 12 июня на улице Коммунистическая в селе Бичура 42-летний мужчина на мотоцикле «Хонда» не справился с управлением и перевернулся. Сельчанина госпитализировали с травмами.Фото: «Номер один»