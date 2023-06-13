В Улан-Удэ мужчина с топором угрожал собаколовам

В последнее время в Улан-Удэ участились случаи нападений, угроз и противодействий при отлове безнадзорных собак. Как сообщили в Комитете городского хозяйства, последний такой случай произошел сегодня, 13 июня, на ул. Репина. Там при отработке территорий по заявкам горожан специалистам службы отлова угрожал мужчина с топором.– Зачастую службам препятствуют местные жители. Они ломают оборудование, сетки. Женщины кидаются на машины, бьют стекла и т. д. В таком случае подрядные организации могут только вызвать полицию. И вместо того, чтобы ловить собак, целый день уходит на оформление такого инцидента, – рассказал консультант отдела благоустройства Комитета городского хозяйства Дмитрий Ларченко.Фото: скриншот видео мэрии Улан-Удэ