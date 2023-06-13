В Улан-Удэ зарезали парня в летнем кафе

«В настоящее время молодому человеку уже предъявлено обвинение в убийстве, решается вопрос о заключении его под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор полной доказательственной базы», - сообщили в следственном ведомстве.









Ночью 11 июня в летнем кафе на улице Лимонова в Улан-Удэ убили 29-летнего мужчину. По подозрению в совершении преступления правоохранители задержали 27-летнего молодого человека. В ходе допроса он дал подробные показания об обстоятельствах учиненной расправы.Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, ночью 11 июня обвиняемый со своей девушкой пришел в летнее кафе. После употребления спиртных напитков на фоне алкогольного опьянения и ревности у него возник конфликт с одним из посетителей заведения, переросший в потасовку, которая продолжилась на улице. Позже очевидцы разняли дравшихся людей. Однако обвиняемый, не успокоившись, выхватил из кармана нож, забежал вслед за противником обратно в кафе и нанес ему два удара в грудь и живот, после чего скрылся. Потерпевший вскоре скончался от полученных ран.Фото и видео: Следственный комитет Бурятии