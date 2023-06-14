Происшествия 14.06.2023 в 10:04

В центре Улан-Удэ горели два дома

Причины пожара сейчас выясняются
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Текст: Константин Воронов
В центре Улан-Удэ горели два дома
Сегодня ночью в МЧС Бурятии поступило сообщение о возгорании двух нежилых домов на улице Соборная в Улан-Удэ.

«Около часа понадобилось огнеборцам для ликвидации огня на общей площади 84 кв.м. Пострадавших нет. Всего привлекались 21 человек и 6 единиц техники», - рассказали в МЧС.

В настоящее время на месте происшествия работает дознаватель, обстоятельства пожара и виновное лицо устанавливаются.

Фото: МЧС Бурятии
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