В центре Улан-Удэ горели два дома

Сегодня ночью в МЧС Бурятии поступило сообщение о возгорании двух нежилых домов на улице Соборная в Улан-Удэ.«Около часа понадобилось огнеборцам для ликвидации огня на общей площади 84 кв.м. Пострадавших нет. Всего привлекались 21 человек и 6 единиц техники», - рассказали в МЧС.В настоящее время на месте происшествия работает дознаватель, обстоятельства пожара и виновное лицо устанавливаются.Фото: МЧС Бурятии