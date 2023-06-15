В Улан-Удэ росгвардейцы задержали нерадивую мать

В Улан-Удэ сотрудники Росгвардии в ходе несения службы в районе автовокзала заметили подозрительных граждан с признаками алкогольного опьянения.«В ходе проверки документов и установления личностей росгвардейцы выяснили, что женщина находится в оперативном розыске по линии судебных приставов. 47-летняя жительница Иволгинского района уклоняется от уплаты алиментов на содержание своих трех дочерей. Девочек воспитывает ее родственница, а задолженность нерадивой матери составляет свыше 400 тысяч рублей», - рассказали в Росгвардии Бурятии.Задержанную гражданку передали судебному приставу для принятия правого решения.Фото: Росгвардия Бурятии