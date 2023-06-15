Происшествия 15.06.2023 в 11:11

В Улан-Удэ росгвардейцы задержали нерадивую мать

Женщина пьянствовала и не платила алименты на содержание трех дочерей
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ росгвардейцы задержали нерадивую мать
В Улан-Удэ сотрудники Росгвардии в ходе несения службы в районе автовокзала заметили подозрительных граждан с признаками алкогольного опьянения.

«В ходе проверки документов и установления личностей росгвардейцы выяснили, что женщина находится в оперативном розыске по линии судебных приставов. 47-летняя жительница Иволгинского района уклоняется от уплаты алиментов на содержание своих трех дочерей. Девочек воспитывает ее родственница, а задолженность нерадивой матери составляет свыше 400 тысяч рублей», - рассказали в Росгвардии Бурятии.

Задержанную гражданку передали судебному приставу для принятия правого решения.

Фото: Росгвардия Бурятии
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