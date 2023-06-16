Происшествия 16.06.2023 в 09:24
В Муйском районе Бурятии потушили крупный лесной пожар
С огнем боролись несколько дней
Текст: Константин Воронов
В Муйском районе Бурятии потушен крупный лесной пожар, который несколько дней бушевал неподалеку от поселка Таксимо. От этом сообщает вайбер-чат «Муя-инфо.24/7».
Напомним, пожар возник 11 июня, его площадь составила 743 га. С огнем боролись более 15о человек и 24 единицы техники.
Фото: телеграм-канал Алексея Цыденова
Напомним, пожар возник 11 июня, его площадь составила 743 га. С огнем боролись более 15о человек и 24 единицы техники.
Фото: телеграм-канал Алексея Цыденова
ТегиЛесной пожар