В Бурятии сельчанин «инвестировал» в мошенников 3.8 млн рублей

Жители республики продолжают страдать от наплыва интернет-мошенников. На 16 июня, за одну неделю на уловки преступников попались еще 67 человек. Всего пострадали уже 1028 проживающих в Бурятии. Общий причиненный ущерб составил 268 млн рублей. Из них 18 млн рублей украли за последнюю неделю.

Наибольшая сумма похищенных средств за минувшие 7 дней составила 3,8 млн рублей.

«Так, жителю села Мухоршибирь на сотовый телефон поступил звонок от неустановленного лица. Неизвестный предложил инвестировать денежные средства. Обговорив условия заработка, заявитель перевел сумму в размере 3,8 млн рублей на банковские счета мошенников»,

- рассказали в Прокуратуре Бурятии.



Злоумышленники представлялись сотрудниками банков, полицейскими, работниками прокуратуры, сотрудниками ФСБ, покупателями или продавцами, знакомыми или представителями компаний, предоставляющих инвестиционные услуги.





Фото: Номер один