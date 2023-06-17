Происшествия 17.06.2023 в 13:03

В Бурятии сельчанин «инвестировал» в мошенников 3.8 млн рублей

Жертвами интернет-преступников стали уже 1028 жителей
A- A+
Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии сельчанин «инвестировал» в мошенников 3.8 млн рублей

Жители республики продолжают страдать от наплыва интернет-мошенников. На 16 июня, за одну неделю на уловки преступников попались еще 67 человек. Всего пострадали уже 1028 проживающих в Бурятии. Общий причиненный ущерб составил 268 млн рублей. Из них 18 млн рублей украли за последнюю неделю.

Наибольшая сумма похищенных средств за минувшие 7 дней составила 3,8 млн рублей.

«Так, жителю села Мухоршибирь на сотовый телефон поступил звонок от неустановленного лица. Неизвестный предложил инвестировать денежные средства. Обговорив условия заработка, заявитель перевел сумму в размере 3,8 млн рублей на банковские счета мошенников», 

- рассказали в Прокуратуре Бурятии.
Злоумышленники представлялись сотрудниками банков, полицейскими, работниками прокуратуры, сотрудниками ФСБ, покупателями или продавцами, знакомыми или представителями компаний, предоставляющих инвестиционные услуги.



Фото: Номер один

Теги
мошенничество воровство

Все новости

Символ Бурятии «наденет» праздничный цветной дэгэл
17.06.2023 в 13:34
В Улан-Удэ воспламенившийся склад тушили 22 пожарных
17.06.2023 в 13:22
В Бурятии сельчанин «инвестировал» в мошенников 3.8 млн рублей
17.06.2023 в 13:03
Игорь Шутенков поздравил улан-удэнцев с Днем города
17.06.2023 в 09:00
Председатель горсовета поздравил улан-удэнцев с Днем города
17.06.2023 в 08:00
«Я молился, чтобы не дали второе или третье место»
17.06.2023 в 08:00
Экс-чиновника мэрии Улан-Удэ оправдали по «собачьему делу»
17.06.2023 в 07:00
Строительство объектов здравоохранения Бурятии пережило рокировку
16.06.2023 в 22:19
«У нас будут точки соприкосновения и плодотворное сотрудничество»
16.06.2023 в 20:33
Оперу, запрещенную Сталиным, впервые возродят в Улан-Удэ
16.06.2023 в 17:45
ЗУРХАЙ
с 14 по 20 июня

Читайте также
В Улан-Удэ воспламенившийся склад тушили 22 пожарных
Причина – короткое замыкание
17.06.2023 в 13:22
Экс-чиновника мэрии Улан-Удэ оправдали по «собачьему делу»
Суд не нашел в действиях Владимира Соснина состава преступления
17.06.2023 в 07:00
«Ребенок погиб в пожаре на даче»
В Новосибирске многодетная мама потеряла сына и родила в тот же день
16.06.2023 в 15:48
Житель Читы приговорен к пожизненному сроку
Читинец признан виновным в убийстве двух человек и покушении на убийство третьего
16.06.2023 в 12:25
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru