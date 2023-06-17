Происшествия 17.06.2023 в 13:03
В Бурятии сельчанин «инвестировал» в мошенников 3.8 млн рублей
Жертвами интернет-преступников стали уже 1028 жителей
Текст: Евгения Гармаева
Жители республики продолжают страдать от наплыва интернет-мошенников. На 16 июня, за одну неделю на уловки преступников попались еще 67 человек. Всего пострадали уже 1028 проживающих в Бурятии. Общий причиненный ущерб составил 268 млн рублей. Из них 18 млн рублей украли за последнюю неделю.
Наибольшая сумма похищенных средств за минувшие 7 дней составила 3,8 млн рублей.
Злоумышленники представлялись сотрудниками банков, полицейскими, работниками прокуратуры, сотрудниками ФСБ, покупателями или продавцами, знакомыми или представителями компаний, предоставляющих инвестиционные услуги.
«Так, жителю села Мухоршибирь на сотовый телефон поступил звонок от неустановленного лица. Неизвестный предложил инвестировать денежные средства. Обговорив условия заработка, заявитель перевел сумму в размере 3,8 млн рублей на банковские счета мошенников»,
- рассказали в Прокуратуре Бурятии.
Фото: Номер один
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