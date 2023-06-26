Происшествия 26.06.2023 в 09:24

В Улан-Удэ почтальон похищал пенсии умерших стариков

Чтобы не вызвать подозрений, мужчина расписывался за них в платежных документах
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ почтальон похищал пенсии умерших стариков
В Улан-Удэ суд рассмотрел уголовное дело в отношении 27-летнего ранее судимого жителя Иволгинского района. Он обвинялся в хищении.

«Обвиняемый работал почтальоном, доставлял гражданам пенсии и другие социальные выплаты. В январе 2022 года мужчина, зная, что на обслуживаемом участке двое получателей пенсии умерли, присвоил предназначенные для выдачи им деньги в общей сумме 94 тыс. рублей. Для сокрытия хищения подотчетных средств он расписался в платежных документах, которые представил в почтовое отделение», - рассказали в прокуратуре Бурятии.

Суд признал мужчину виновным и по совокупности преступлений приговорил его к 2 годам 8 месяцам колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу.

Фото: «Номер один»
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