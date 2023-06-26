В Улан-Удэ почтальон похищал пенсии умерших стариков

В Улан-Удэ суд рассмотрел уголовное дело в отношении 27-летнего ранее судимого жителя Иволгинского района. Он обвинялся в хищении.«Обвиняемый работал почтальоном, доставлял гражданам пенсии и другие социальные выплаты. В январе 2022 года мужчина, зная, что на обслуживаемом участке двое получателей пенсии умерли, присвоил предназначенные для выдачи им деньги в общей сумме 94 тыс. рублей. Для сокрытия хищения подотчетных средств он расписался в платежных документах, которые представил в почтовое отделение», - рассказали в прокуратуре Бурятии.Суд признал мужчину виновным и по совокупности преступлений приговорил его к 2 годам 8 месяцам колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу.Фото: «Номер один»