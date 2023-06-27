Нечистый на руку улан-удэнец вновь попался на краже

Прокуратура Октябрьского района Улан-Удэ поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 30-летнего улан-удэнца в очередной раз попавшегося на краже.

Октябрьский районный суд рассмотрел дело 30-летнего горожанина, имеющего на иждивении одного ребенка. Ранее судимый по статьям ч.1 ст.161 (грабеж), п «г» ч.2 ст.158 (кража из одежды, сумки или другой ручной клади , находившихся при потерпевшем) УК РФ горожанин вскоре после освобождения в ноябре 2022 года вновь пошел на преступление. В начале февраля мужчина украл сумку у неизвестной ему женщины в ночном клубе.

Как следует из материалов дела, горожанка отдыхала с подругой и коллегой в ночном клубе. Женщина отвлеклась на несколько минут и оставила свою сумку без присмотра возле барной стойки. В это время ранее судимый житель Улан-Удэ увидел, что сумка лежит без присмотра. Улучив момент, он схватил сумочку и вышел с ней на улицу. Там он ее открыл и увидел, что в сумке лежит сотовый телефон, банковские карты и две пудры.

Мужчина сразу выбросил банковские карты и пудру. Кожаную сумку, которая была в хорошем состоянии, он решил кому-нибудь подарить, а телефон продать. Горожанин вызвал такси и сразу попытался продать телефон водителю за 2000 рублей.

Горожанка причиненный ей ущерб оценила в 23 тысячи рублей, для нее эта сумма значительная. Вернуть ей удалось только сумку, а телефон, судя по всему, воришка успел продать.

Не сумевшего встать на путь исправления улан-удэнца суд приговорил к двум годам лишения свободы в колонии строгого режима.





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