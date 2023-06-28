В Бурятии затопило дорогу в Курумканском районе

В Бурятии 27 июня из-за обильных осадков подтопило участок на 455-м км дороги Улан-Удэ – Турунтаево - Курумкан вблизи села Алла. Как сообщили в Бурятрегионавтодоре, протяженность подтопленного участка составляет около 100 метров, а уровень воды - примерно 60 см.В настоящее время на месте дежурит техника для буксировки транспорта, однако Бурятрегионавтодор просит временно воздержаться от поездок в ту сторону.«После схода воды планируется мероприятия по восстановлению дорожного полотна и планировке проезжей части», сообщили в ведомстве.Фото: Бурятрегионавтодор