Происшествия 28.06.2023 в 11:36
В Бурятии затопило дорогу в Курумканском районе
Водителей просят временно отказаться от поездок
Текст: Константин Воронов
В Бурятии 27 июня из-за обильных осадков подтопило участок на 455-м км дороги Улан-Удэ – Турунтаево - Курумкан вблизи села Алла. Как сообщили в Бурятрегионавтодоре, протяженность подтопленного участка составляет около 100 метров, а уровень воды - примерно 60 см.
В настоящее время на месте дежурит техника для буксировки транспорта, однако Бурятрегионавтодор просит временно воздержаться от поездок в ту сторону.
«После схода воды планируется мероприятия по восстановлению дорожного полотна и планировке проезжей части», сообщили в ведомстве.
Фото: Бурятрегионавтодор
В настоящее время на месте дежурит техника для буксировки транспорта, однако Бурятрегионавтодор просит временно воздержаться от поездок в ту сторону.
«После схода воды планируется мероприятия по восстановлению дорожного полотна и планировке проезжей части», сообщили в ведомстве.
Фото: Бурятрегионавтодор
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