Иностранец задержался в Бурятии, покурив на борту самолета

В Улан-Удэ в аэропорт «Байкал» вызвали транспортных полицейских. Причиной стал пассажир воздушного судна, следовавшего по маршруту «Владивосток – Благовещенск – Улан-Удэ – Иркутск».

Выяснилось, что прямо во время перелета 27-летний мужчина покурил в туалете на борту самолета. Гражданин одной из стран ближнего зарубежья ранее временно проживал в городе Зея, Амурской области.

Самолёт благополучно совершил посадку. На нарушителя составили административный протокол, согласно ему, штраф составит до 1.5 тысяч рублей. Однако помимо этого он рискует попасть в «черный список» авиакомпаний. Как отмечают в Восточно-Сибирском ЛУ МВД России на транспорте, перевозчики вправе не допускать гражданина на борт по законным основаниям. Курение на борту ставит под угрозу весь перелёт.





Фото: Номер один