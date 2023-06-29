В Улан-Удэ 5 пассажиров пострадали в ДТП с участием двух трамваев

Сегодня в столице Бурятии произошло ДТП на проспекте 50-летия Октября. Столкнулись два трамвая. В аварии пострадали 5 человек.

«Бригадой скорой помощи в РК БСМП имени Ангапова доставлены 5 пассажиров с различными травмами, в том числе с ушибами мягких тканей и грудной клетки. Все они были оперативно осмотрены врачами. Их состояние оценено как стабильное»,

- сообщила на своей странице в соцсетях министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.



Медики провели необходимые процедуры, после чего 4 пострадавших отпустили домой. Одного из пассажиров направили на консультацию в отделение челюстно -лицевой хирургии РКБ им.Н.А.Семашко.

Почему произошло ДТП – пока неизвестно. Как сообщили в МУП «Управление трамвая», их отдел безопасности проводит служебную проверку.





Фото: скриншот из видео тг-канала "Город Солнца"