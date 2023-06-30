В Улан-Удэ осудили расхитителей федеральной собственности

В Улан-Удэ суд рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего руководителя Управления федеральной почтовой службы Республики Бурятия и его друга-бизнесмена. Они обвинялись в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем.Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в феврале 2020 года директор почтового предприятия предложил своему знакомому путем совершения ряда незаконных сделок похитить имущество, находящееся в федеральной собственности, а полученный доход разделить между собой.«Действуя совместно, они оформили в собственность своих близких родственников два нежилых помещения в Улан-Удэ, принадлежащих ФГУПу, на общую сумму 19 млн. рублей. После чего для легализации полученного имущества передали его в аренду крупным торговым сетям», - рассказали в надзорном ведомстве.Октябрьский райсуд Улан-Удэ признал фигурантов дела виновными их к 5 годам и 5 годам 4 месяцам лишения свободы условно. Приговор в законную силу еще не вступил.Также суд удовлетворил иск прокуратуры об истребовании одного из помещений из незаконного владения. Дело в отношении второго объекта недвижимости сейчас находится на стадии рассмотрения.Фото: «Номер один»