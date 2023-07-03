Житель Бурятии по ошибке зарезал родного брата

Иволгинский районный суд вынес приговор местному жителю, который «случайно» убил своего брата.

Трагедия произошла еще зимой. Братья пили алкоголь в гостях у родственников. После застолья один из них отправился домой пораньше и заснул на диване. Через некоторое время домой вернулся и другой брат – хозяин дома. Мужчина услышал крики своего брата, спящего на диване, и, вероятно, под действием алкоголя принял его за незнакомца. Подумал, что кто-то незаконно проник в жилище. Он разозлился, подошел к спящему жителю и ударил его 4 раза ножом по ноге. К сожалению, вскоре его брат погиб.

Суд учел в совокупности смягчающие обстоятельства и назначил братоубийце наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.







Фото: Номер один