Происшествия 03.07.2023 в 12:34

Житель Бурятии по ошибке зарезал родного брата

Погибший просто спал на диване
A- A+
Текст: Евгения Гармаева
Житель Бурятии по ошибке зарезал родного брата

Иволгинский районный суд вынес приговор местному жителю, который «случайно» убил своего брата.

Трагедия произошла еще зимой. Братья пили алкоголь в гостях у родственников. После застолья один из них отправился домой пораньше и заснул на диване. Через некоторое время домой вернулся и другой брат – хозяин дома. Мужчина услышал крики своего брата, спящего на диване, и, вероятно, под действием алкоголя принял его за незнакомца. Подумал, что кто-то незаконно проник в жилище. Он разозлился, подошел к спящему жителю и ударил его 4 раза ножом по ноге. К сожалению, вскоре его брат погиб.

Суд учел в совокупности смягчающие обстоятельства и назначил братоубийце наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.




Фото: Номер один

Теги
брат убийство иволгинский район

Все новости

В Забайкалье двое заключенных подозреваются в экстремизме
03.07.2023 в 12:38
Житель Бурятии по ошибке зарезал родного брата
03.07.2023 в 12:34
Награды за любовь и верность вручили семьям из Бичурского района
03.07.2023 в 12:11
В Бурятии второй день пожарные-десантники борются с огнем в лесном массиве
03.07.2023 в 11:57
В районе Бурятии у лошадей выявили инфекционное заболевание
03.07.2023 в 11:24
9400 жителей ДФО отправили в войска
03.07.2023 в 10:57
В Бурятии оштрафованы туристы, путешествовавшие на грузовом поезде
03.07.2023 в 10:48
В центре Улан-Удэ дорожники заасфальтировали ливневую канализацию
03.07.2023 в 10:39
Турмаршрут Бурятии стал победителем проекта «Открываем Россию заново»
03.07.2023 в 10:23
В Улан-Удэ из-за ремонта трамвайных путей образовались большие пробки
03.07.2023 в 10:10
ЗУРХАЙ
с 28 июня по 4 июля

Читайте также
В Забайкалье двое заключенных подозреваются в экстремизме
Лидеры запрещенного сообщества контролировали соблюдение заключенными криминальных традиций и активно пропагандировали их
03.07.2023 в 12:38
В Бурятии второй день пожарные-десантники борются с огнем в лесном массиве
Причиной возгорания вновь стал человеческий фактор
03.07.2023 в 11:57
В Бурятии оштрафованы туристы, путешествовавшие на грузовом поезде
Железнодорожный туристический «экстрим» обойдется им штрафами до 4 тыс рублей
03.07.2023 в 10:48
В центре Улан-Удэ дорожники заасфальтировали ливневую канализацию
«Зачем?» - вопрошают жители
03.07.2023 в 10:39
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru