В районе Бурятии два малолетних ребенка пострадали в лобовом ДТП

Накануне вечером, 2 июля, в Северобайкальском районе в 10 км от поселка Нижнеангарск произошло ДТП. Столкнулись два легковых автомобиля «Honda CRV» и «Toyota Caldina». В результате аварии пострадали 5 человек, из них – 2 детей. Это случилось рядом с рекой Вьюшенка.

«Не справился с управлением водитель "Toyota Caldinа" 1992 года рождения. Выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с автомобилем "Honda CRV"»,

- сообщают в группе «Северобайкалье-инфо 24/7».



Пострадали пассажиры «Honda CRV». В автомобиле находились двое детей 2017 и 2019 года рождения, а также три женщины 1954, 1969 и 1990 годов рождения.

