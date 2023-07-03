Происшествия 03.07.2023 в 12:53

В районе Бурятии два малолетних ребенка пострадали в лобовом ДТП

После аварии пятерых жителей доставили в больницу
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Текст: Евгения Гармаева
В районе Бурятии два малолетних ребенка пострадали в лобовом ДТП

Накануне вечером, 2 июля, в Северобайкальском районе в 10 км от поселка Нижнеангарск произошло ДТП. Столкнулись два легковых автомобиля «Honda CRV» и «Toyota Caldina». В результате аварии пострадали 5 человек, из них – 2 детей. Это случилось рядом с рекой Вьюшенка.

«Не справился с управлением водитель "Toyota Caldinа" 1992 года рождения. Выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с автомобилем "Honda CRV"»,

- сообщают в группе «Северобайкалье-инфо 24/7».
 Пострадали пассажиры «Honda CRV». В автомобиле находились двое детей 2017 и 2019 года рождения, а также три женщины 1954, 1969 и 1990 годов рождения.

«Доставлены в ЦРБ с лёгкими травмами и отпущены домой после осмотра», 

- добавляют в группе.
Фото: «Северобайкалье-инфо.24/7»
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