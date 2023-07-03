В Улан-Удэ белоснежный алабай набросился на прохожего

В 120 микрорайоне нашего города произошёл инцидент. Хозяйский пёс накинулся на проходящего мимо местного жителя. Зорикто проживает в данном районе не первый год. Он шёл по привычному для многих маршруту на остановку по улице Ченкирова. Путь предстоял не близкий и пролегал через лабиринт частных домов. Проходя мимо облагороженной постройки, он увидел, что калитка распахнута настежь. Рядом с ней восседала не малых размеров собака.

«Как правило, собака тебя облает и убежит, если на нее хорошенько прикрикнуть. Но в ту секунду я понял, что она вот-вот на меня просто набросится. Алабай не намерен был останавливаться. Он кинулся на меня за секунду. Чтобы хоть как-то защититься я подставил ему под укус свою руку. От глубоких ран меня спас надетый на мне пиджак. Из-за плотной ткани клыки не успели слишком глубоко впиться», - рассказывает Зорикто.

«Я набрал 911. Ко мне отправили бригаду скорой помощи и полицию. Медики оказали мне первую помощь. А между тем алабай все это время лаял и бегал по улице. Врачи пытались загнать собаку во двор на своей машине. Но сделать этого так и не удалось. Фельдшеру пришлось выйти и лично закрыть дверь калитки. Чтобы хоть как-то обезопасить нас. После этого меня доставили в травмпункт. Участковый уже связался со мной по поводу заявления на хозяев», - говорит Зорикто.

По словам мужчины алабай укусил его и сразу же отбежал к своей калитке, которую так тщательно охранял от прохожих.Теперь мужчине предстоит пройти полноценный курс уколов. Местные жители рассказали, что хозяева белоснежного алабая далеко не в первый раз получают предписания за похожие инциденты. На дом с благоустроенным участком жалуются постоянно. Судя по всему самовыгул пса данной породы явление регулярное. Как итог - владельцы животного не предпринимают никаких мер и игнорируют кипу жалоб.

В данном микрорайоне на остановку ходят не только взрослые, но и дети. Маршрут остается прежним. Если ситуация никак не изменится, стоит ожидать новых происшествий с куда более серьезными последствиями.

Напомним, за самовыгул собак существуют штрафы для их владельцев. Сообщить о нарушениях правил выгула можно в любую Административную комиссию, которые работают при районных Администрациях г. Улан-Удэ.





Фото: из личного архива Зорикто.