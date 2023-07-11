В Бурятии два жителя лишились автомобилей из-за пьяной езды

Двое жителей Еравнинского района лишились автомобилей из-за пьяной езды. Установлено, что обоих должников ранее осудили за неоднократное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

«Судебные приставы конфисковали автомобиль марки Toyota Corolla Fielder, принадлежавший на праве собственности 25-летней местной жительнице, и автомобиль марки Nissan Terrano, владельцем которого являлся 41-летний правонарушитель»,

- уточнили в Еравнинском районном отделении судебных приставов.



Автомобили переданы в специализированную организацию для дальнейшего обращения в доход государства.

Фото: Номер один