Происшествия 11.07.2023 в 13:59
В Бурятии два жителя лишились автомобилей из-за пьяной езды
Транспорт обратят в доход государства
Текст: Евгения Гармаева
Двое жителей Еравнинского района лишились автомобилей из-за пьяной езды. Установлено, что обоих должников ранее осудили за неоднократное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
Автомобили переданы в специализированную организацию для дальнейшего обращения в доход государства.
«Судебные приставы конфисковали автомобиль марки Toyota Corolla Fielder, принадлежавший на праве собственности 25-летней местной жительнице, и автомобиль марки Nissan Terrano, владельцем которого являлся 41-летний правонарушитель»,
- уточнили в Еравнинском районном отделении судебных приставов.
Фото: Номер один