В районе Бурятии нашли мертвой пропавшую 57-летнюю женщину

В поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт» рассказали, что обнаружена пропавшая 57-летняя жительница Заиграевского района. К сожалению, она погибла.

«Заявка на поиск поступила к нам на горячую линию отряда 27 июня 2023 года. Сын пропавшей рассказал, что женщина ушла из дома 22 июня, и она по причине заболевания не ориентируется в пространстве»,

- сообщают волонтеры.



Пять дней родственники искали женщину своими силами. Сразу после поступления заявки за работу принялись инфорги. Они собирали необходимую информацию для поисков. Затем вместе с активистами сын исчезнувшей расклеил листовки в соседних селах.

«Почти сразу начинают поступать свидетельства. Все свидетельства оперативно отрабатывались сотрудниками полиции и инфоргами отряда, но ни одно свидетельство не подтверждалось. В процессе поисков родственники нашли след около местного кладбища, похожий на след от обуви пропавшей. Во время активных поисковых мероприятий, силами добровольцев отряда и родных пропавшей, она была найдена погибшей»,

- пишут волонтеры «Лиза Алерт».



Активисты приносят соболезнования родным и близким жительницы.