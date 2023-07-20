Житель Улан-Удэ получил срок за татуировку со свастикой

Советский райсуд Улан-Удэ рассмотрел уголовное дело в отношении 30-летнего ранее судимого горожанина, обвиняемого в публичной демонстрации нацистской символики.Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, ранее мужчина публично демонстрировал нацистскую символику, которая в виде двух татуировок нанесена на его тело. За это в апреле 2022 года решением суда его привлекли к административной ответственности. Также горожанину было объявлено предостережение с запретом показывать окружающим участки тела с этими татуировками.«Однако в марте 2023 года мужчина вновь в нарушение запрета демонстрировал посторонним гражданам свои татуировки в виде государственного герба нацистской Германии (Третьего рейха) и в виде свастики и надписи, которые использовались в качестве государственной символики нацистской Германии (нацистской идеологии)», - рассказали в следственном ведомстве.Суд признал мужчину виновным и приговорил его к 2 годам лишения свободы. С учетом, что незадолго до этого улан-удэнец получил срок за кражи, по совокупности преступлений он проведет 7 лет в колонии строгого режима.Фото: «Номер один»