В Бурятии пожар оставил семью без крыши над головой

Пожар в двухквартирном жилом доме на ул. Октябрьская в селе Бичура произошел накануне вечером. К моменту прибытия огнеборцев горела крыша и одна из стен дома, а также пристроенная ко второй квартире веранда и дощатый забор. Ликвидировать возгорание удалось за 28 минут.«В результате пожара полностью уничтожена веранда на площади 12 кв.м., повреждена одна из стен дома и выгорела кровля общей площадью 108 кв.м. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки на вводе в дом. Ввод проходил через пристроенную веранду, где внутри, на наружной стене был установлен электросчётчик. После короткого замыкания огонь распространился на дощатые стены веранды и крышу», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.Как сообщили в вайбер-чате «Бичура-инфо.24/7», пожар полностью уничтожил жилье и имущество проживавшей в доме семьи. К счастью, никто не пострадал. Мать и её пятилетний сын успели выбраться из дома.Фото: «Бичура-инфо.24/7»