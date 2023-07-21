В Бурятии парня настолько разозлил разговор по телефону, что он убил собеседника

В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении 19-летнего жителя города Бабушкин, обвиняемого в убийстве.Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, вечером 22 декабря 2022 года молодой человек распивал спиртное у себя дома в городе Бабушкине вместе с сестрой и несовершеннолетним приятелем. В этот момент позвонил сожитель сестры. Во время телефонного разговора между ними произошла ссора, после которой молодой человек схватил нож, прибежал домой к недавнему собеседнику и нанес ему несколько ударов по телу. От полученных ран потерпевший скончался на месте.После расправы злоумышленник сбежал и стал скрываться от правоохранителей. Лишь спустя несколько месяцев его удалось задержать на отдаленной животноводческой стоянке в соседнем районе.Суд признал парня виновным и приговорил к 9,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.Фото: «Номер один»